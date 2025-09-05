El Gran Premio de Mónaco seguirá en el Mundial de Fórmula Uno hasta 2035

Así se ha hecho público durante la mañana de este viernes en el circuito de Monza, que alberga este fin de semana el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial.

El Gran Premio de Mónaco integró el calendario del primer Mundial de la historia de la F1, en 1950 -en esa ocasión se impuso el quíntuple campeón del mundo argentino Juan Manuel Fangio, a bordo de un Alfa Romeo-, no lo hizo los siguientes cuatro años, y, desde 1955, siempre ha estado presente en el campeonato, de forma ininterrumpida, a excepción de 2020, a causa de la pandemia del covid-19.

Este año, en el circuito urbano monegasco, el más corto del certamen -de 3.337 metros-, y donde nadie iguala las seis victorias del triple campeón del mundo brasileño Ayrton Senna, ganó el inglés Lando Norris (McLaren) por delante del ídolo local, Charles Leclerc (Ferrari), y del otro piloto de la escudería de Woking, el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 34 puntos de ventaja sobre su compañero-, que concluyó tercero.