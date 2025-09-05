El líder del Mundial, Rueda, manda en los primeros libres, Quiles se da un fuerte golpe

El japonés Ryusei Yamanaka (KTM) fue el primer líder de la jornada inaugural en el trazado catalán, si bien tardó poco en doblegarlo el español Adrián Fernández (Honda) por apenas 115 milésimas de segundo (1:48.213), con José Antonio Rueda, tras ellos, a escasas 186 milésimas de segundo.

Uno de los favoritos de la categoría y vencedor de Moto3 en Hungría, el español Máximo Quiles (KTM), se fue por los suelos en la curva trece, propinándose un fuerte golpe en el cuerpo y también en gran medida en la cabeza, pues le saltó la pantalla de su casco, lo que le obligaba a pasar por la clínica del circuito para pasar la pertinente revisión médica.

Por entonces, Quiles ocupaba la cuarta plaza, que instantes más tarde le arrebató el también español David Muñoz (KTM).

Ya en los minutos finales hubo algunos pilotos, como el propio David Muñoz, que comenzaron a marcar parciales de vuelta rápida por debajo del registro de Adrián Fernández, para completar la vuelta en 1:48.121, pero por detrás rodaba el argentino de origen español, Valentín Perrone, le superaba por escasamente cinco milésimas de segundo (1:48.116).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Todos los pilotos comenzaron a aplicarse 'a fondo' en los tres minutos finales, en los que mejoraron sus registros personales José Antonio Rueda, Adrián Fernández o David Muñoz, si bien fue el líder del mundial quien rebajó el registro de Perrone al rodar en 1:47.868, 26 milésimas de segundo más rápido que Muñoz.

Aunque esos márgenes duraron poco, pues en su siguiente vuelta rápida el líder del mundial paró el cronómetro en 1:47.497, todavía muy lejos del récord absoluto que el pasado año estableció el colombiano de origen español, David Alonso (KTM), luego campeón del mundo de Moto3, al rodar en 1:46.111.

Con Rueda como líder, tras su estela acabaron David Muñoz, Adrián Fernández, Ryusei Yamanaka, Valentín Perrone y el debutante italiano Guido Pini (KTM).