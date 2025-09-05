Ferrari dominó el primer libre de Monza, Sainz marca el tercer tiempo y Alonso el noveno

En su mejor vuelta, Hamilton -que el domingo perderá cinco puestos en parrilla, por una sanción que recibió el pasado domingo en el Gran Premio de Países Bajos-, cubrió los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real de Monza en un minuto, 20 segundos y 117 milésimas, 169 menos que su compañero, el monegasco Charles Leclerc; y con 533 de ventaja sobre Sainz, que marcó el tercer tiempo del ensayo, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.

Alonso se inscribió noveno en la tabla de tiempos. El doble campeón mundial asturiano se quedó -asimismo con las gomas blandas- a 997 milésimas del crono de Hamilton; en una sesión en la que el argentino Franco Colapinto cedió su Alpine al probador estonio Paul Aron.