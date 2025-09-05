Hamilton fue el más rápido en el primer libre de Monza

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial, que se disputa en el circuito de Monza, el templo de la velocidad.