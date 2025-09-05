En su mejor vuelta, Hamilton -que el domingo perderá cinco puestos en parrilla, por una sanción que recibió el pasado domingo en el Gran Premio de Países Bajos-, cubrió los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real de Monza en un minuto, 20 segundos y 117 milésimas, 169 menos que su compañero, el monegasco Charles Leclerc; y con 533 de ventaja sobre el español Carlos Sainz (Williams), que marcó el tercer tiempo del ensayo, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.
Hamilton fue el más rápido en el primer libre de Monza
Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial, que se disputa en el circuito de Monza, el templo de la velocidad.
