Leclerc: "Las cosas han ido bien y creo que podremos presentar una buena batalla mañana"

"Nuestro coche no era el más consistente ni con baja ni con alta carga de combustible, pero era rápido, que es mejor que lo contrario", comentó Leclerc, de 27 años, que entre sus ocho victorias en la Fórmula Uno cuenta dos en el templo de la velocidad: la del curso pasado y la que logró en 2019.

"Tenemos trabajo por hacer en las tandas cortas para sacar lo mejor posible a una vuelta mañana: y también tenemos que trabajar en la consistencia", apuntó el monegasco, que se quedó a sólo 83 milésimas del inglés Lando Norris (McLaren) -el más rápido del día- y que este sábado intentará firmar su vigésima octava 'pole' en la categoría reina; la segunda del año.

"Creo que va a ser una calificación muy reñida, tal y como fue el año pasado en esta pista", vaticinó el piloto del principado de la Costa Azul, que repitió por la tarde el segundo tiempo que había logrado en el ensayo matinal, que había dominado su compañero, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton -que marcó el quinto crono del día-.

"Por ahora las cosas han ido bastante bien y creo que tendremos la oportunidad de presentar una buena batalla mañana", comentó Leclerc, quinto en el Mundial con 151 puntos; exactamente 158 menos que el líder, el australiano Oscar Piastri (McLaren), que este viernes marcó el cuarto tiempo de los entrenamientos libres.

