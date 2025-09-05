Norris: Está un poco apretado para mi gusto, pero no estamos en mala posición

"En estos momentos, está un poco apretado para mi gusto, pero no estamos en mala posición", comentó Norris, de 25 años, que este viernes comenzó a resarcirse anímicamente del duro golpe psicológico que se llevó el pasado domingo en Zandvoort. Donde abandonó, cuando rodaba segundo, a siete vueltas para el final de una carrera en la que Piastri festejó su séptima victoria de la temporada; con la que reforzó su liderato en el Mundial, que comanda con 309 puntos, 34 más que él.

"Aún tenemos que mejorar algunas cosas, pero es bueno que, a pesar de ello, estemos en lo alto de la tabla de tiempos", comentó el simpático piloto de Bristol, con nueve victorias en la Fórmula Uno, de ellas cinco esta temporada; y que el año pasado acabó tercero en Monza.

"Ha estado bien que hayamos mejorado nuestro rendimiento a lo largo de la temporada, pero la competencia sigue estando cerca de nosotros", advirtió Norris, cuyo mejor puesto en el templo de la velocidad lombardo es el segundo que logró hace cuatro temporadas.

"Trabajaremos duro durante la noche con el fin de ver qué podemos hacer para dar otro paso hacia adelante con miras al tercer entrenamiento libre y la calificación", comentó el subcampeón mundial del año pasado este viernes en Monza.

