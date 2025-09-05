Norris lideró el segundo libre, en el que Sainz fue tercero

En su mejor vuelta, Norris -segundo en el Mundial, a 34 puntos de su compañero, el australiano Oscar Piastri, que marcó el cuarto tiempo- cubrió los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real de Monza en un minuto, 19 segundos y 878 milésimas, sólo 83 menos que el monegasco Charles Leclerc; y con sólo 96 de ventaja sobre Sainz, que firmó el tercer tiempo del ensayo, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.