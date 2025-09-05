En su mejor vuelta, Norris -segundo en el Mundial, a 34 puntos de su compañero, el australiano Oscar Piastri, que marcó el cuarto tiempo- cubrió los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real de Monza en un minuto, 19 segundos y 878 milésimas, sólo 83 menos que el monegasco Charles Leclerc; y con sólo 96 de ventaja sobre Sainz, que firmó el tercer tiempo del ensayo, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.
Norris lideró el segundo libre, en el que Sainz fue tercero
Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren) fue el más rápido este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial, que se disputa en el circuito de Monza -el templo de la velocidad-, donde el español Carlos Sainz (Williams) marcó el tercer tiempo.
