Norris por delante de Leclerc en el segundo libre de Monza; Sainz, tercero y Alonso, el 15

En su mejor giro, Norris -segundo en el Mundial, a 34 puntos de su compañero, el australiano Oscar Piastri, que marcó el cuarto crono- cubrió los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real de Monza en un minuto, 19 segundos y 878 milésimas, sólo 83 menos que el monegasco Charles Leclerc; y con sólo 96 de ventaja sobre Sainz, que repitió el tercer tiempo del primer ensayo y que completó su vuelta rápida, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.

Alonso se inscribió decimoquinto en la tabla de tiempos, que cerró con el vigésimo crono el argentino Franco Colapinto (Alpine), en un ensayo en el que se marcaron los mejores tiempos del día, con las gomas blandas y antes de que todos efectuasen simulación de carrera; y en el que Piastri, líder del Mundial, se quedó a 181 milésimas de su compañero y rival.

El doble campeón mundial asturiano, que por la mañana había sido noveno en la pista en la que logró dos de sus 32 victorias en la categoría reina (en 2007 con McLaren y en 2010 con Ferrari), se quedó esta vez a 997 milésimas del crono de Norris.

Colapinto, que disputa su décimo Gran Premio desde que regresó a la F1 -en la pista en la que debutó el año pasado- invirtió un segundo y 686 milésimas más que el inglés de la dominante McLaren.

