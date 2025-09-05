Sainz por detrás de los Ferrari en el primer libre de Monza, Alonso fue noveno

En la mejor de sus 20 vueltas, Hamilton -que el domingo perderá cinco puestos en parrilla, por una sanción que recibió el pasado fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos- cubrió los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real de Monza en un minuto, 20 segundos y 117 milésimas, 169 menos que su compañero, el monegasco Charles Leclerc; y con 533 de ventaja sobre Sainz, que marcó el tercer tiempo de un ensayo en el que giró 25 veces, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.

Alonso se inscribió noveno en la tabla de tiempos. El doble campeón mundial asturiano, que giró veinte veces en la pista en la que logró dos de sus 32 victorias en la categoría reina (en 2007 con McLaren y en 2010 con Ferrari) se quedó a 997 milésimas del crono de Hamilton en una sesión en la que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el cuarto crono, a 575 milésimas de Sir Lewis.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) -que lidera el Mundial con 309 puntos, 34 más que su compañero, el inglés Lando Norris- no participó en el ensayo matinal, ya que cedió su monoplaza al irlandés Alex Dunne.

Tampoco lo hizo el argentino Franco Colapinto, debutante el año pasado en esta pista, que afronta su décimo Gran Premio desde su retorno a la F1 y cuyo Alpine pilotó el estonio Paul Aron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dunne marcó el decimosexto crono, a un segundo y 489 milésimas de Hamilton; Aron, el vigésimo en un libre interrumpido durante un par de minutos, con bandera roja, para sacar de la pista la abundante grava presente en la variante Ascari, y que concluyó con 27 grados centígrados ambientales y 44 en el asfalto.

Norris se inscribió sexto en la tabla de tiempos, a nueve décimas de su compatriota.

El segundo entrenamiento libre arrancará a las cinco de la tarde (las 15:00 horas GMT).