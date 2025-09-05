Sainz, tercero en los libres de Monza, que lideró Norris por delante de Leclerc

En el mejor de sus 28 giros, Norris -segundo en el Mundial, a 34 puntos de su compañero, el australiano Oscar Piastri, que marcó el cuarto crono- cubrió los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real de Monza en un minuto, 19 segundos y 878 milésimas, sólo 83 menos que el monegasco Charles Leclerc; y con sólo 96 de ventaja sobre Sainz, que repitió el tercer tiempo del primer ensayo y que completó la más rápida de sus 30 vueltas, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.

Alonso -en una segunda juventud a los 44 años- se inscribió decimoquinto en la tabla de tiempos, que cerró con el vigésimo crono el argentino Franco Colapinto (Alpine), en un ensayo en el que se marcaron los mejores tiempos del día, con las gomas blandas y antes de que todos efectuasen simulación de carrera; y en el que Piastri, líder del Mundial, se quedó a 181 milésimas de su compañero y rival.

El doble campeón mundial asturiano, que por la mañana había sido noveno en la pista en la que logró dos de sus 32 victorias en la categoría reina (en 2007 con McLaren y en 2010 con Ferrari), dio 26 vueltas y se quedó esta vez a 997 milésimas del crono de Norris, en una sesión que concluyó con 26 grados centígrados ambientales y 38 en el asfalto.

Colapinto, de 22, que disputa su décimo Gran Premio desde que regresó a la F1, repitió 30 veces en la pista en la que debutó el año pasado; y en la mejor de ellas invirtió un segundo y 686 milésimas más que el inglés de la dominante McLaren. En un entrenamiento que estuvo interrumpido al principio, durante unos minutos, con una bandera roja que provocó el joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli, que perdió el control de su Mercedes en Lesmos, quedando anclado en la grava y concluyendo en ese momento su puesta en escena.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que perderá cinco puestos en parrilla -debido a una sanción que recibió el pasado domingo en el Gran Premio de Países Bajos- y que había sido el más rápido en la matinal, marcó el quinto tiempo por la tarde, a 192 milésimas de su compatriota.

Los entrenamientos libres se completarán este sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la parrilla de salida de la carrera dominical. Prevista a 53 vueltas para completar 306,7 kilómetros.