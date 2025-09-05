Sudáfrica presentará su candidatura para albergar un gran premio de Fórmula 1

"La candidatura cuenta con el pleno apoyo financiero del sector privado sudafricano y, de tener éxito, contribuirá a la creación de empleo y al desarrollo económico" del país, confirmó Ntshavheni en un breve mensaje a través de la red social X.

"El mero hecho de conceder a Sudáfrica la oportunidad de postularse para el prestigioso Gran Premio de la Fórmula 1 supone un reconocimiento de Sudáfrica como actor mundial importante y es una muestra de confianza en el país", añadió.

La propuesta fue presentada por el Departamento (Ministerio) de Deportes y, de conseguirse, la carrera tendría lugar en el autódromo de Kyalami, en la provincia sudafricana de Gauteng (norte), que ya la acogió en el pasado.

El autódromo ya reveló el pasado junio que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) había aceptado sus propuestas de diseño para mejorar su circuito al nivel 1, que es el estándar internacional más alto exigido para acoger carreras de F1.

De salir adelante, sería la primera vez desde 1993 que una carrera de F1 llega a África, después del Gran Premio de Sudáfrica, celebrado por primera vez en 1934, que contó con 33 ediciones y fue cancelado en varias ocasiones debido al régimen de segregación racial del 'apartheid' (1948-1994).

El país compite así por traer la F1 de vuelta al continente con Ruanda, cuyo presidente, Paul Kagame, anunció el pasado diciembre en Kigali su candidatura para albergar un gran premio, durante la primera Asamblea General anual de la FIA celebrada en una ciudad africana.

Además, aunque la FIA mira con buenos ojos la candidatura de Ruanda, este país tendría que construir un circuito de cero para poder acoger una carrera de F1, mientas Sudáfrica cuenta con la ventaja de que ya tiene instalaciones para acoger la competición.