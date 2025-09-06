Alex Márquez lamenta su caída pero reconoce que "así son las carreras"

"Son carreras y cuando vas tan rápido, cuando vas luchando por la victoria, este error es un golpe de realidad, después de llevar todo fin de semana siendo muy rápido, con mucha confianza, de alguna manera te sientes como intratable y no ves el riesgo", señaló Alex Márquez.

"Te sientes encima de la moto como si no te pudieras caer nunca y eso es lo que ha sido un golpe de realidad, pero es mejor hoy que mañana y nada más, al final he perdido un momento la concentración, me he relajado un pelín porque ya quería acabar esa vuelta para bajar bastante el ritmo, porque he visto que Marc empezaba a sufrir y he cometido ese error", lamentó.

"Al final son carreras y cuando vas al límite estos errores ya los hemos visto en el pasado con pilotos importantes y, que queréis que os diga, mejor caer de pie, caer intentando ganar que conservando y esperando", dijo el pequeño de los hermanos Márquez.

Sincero como siempre, Alex Márquez destac: "Siempre hay una razón por la que te caes, aunque sea pequeña, y quizás ha sido por tener un poquito más de ángulo; la frenada ha sido muy parecida, quizás un pelín más, pero sobre todo ha sido en el ángulo, que al irte un poquito más he tenido que forzar y era consciente de haber perdido el tren delantero".

"Era plenamente consciente encima de la moto de que era un error, pero no esperaba que se pudiera cerrar la moto y quizás ha sido, como digo, por ese exceso de confianza que me he ido largo, por lo que tengo que pensar que es un toque de atención para mañana y ya está", recalcó Alex Márquez.