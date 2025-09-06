Alonso: Estoy contento, porque no esperábamos entrar en la Q3

"Estoy contento, porque no esperábamos entrar en la Q3", manifestó el doble campeón mundial asturiano -en una interminable segunda juventud a los 44 años- en la pista en la que festejó dos de sus 32 victorias en la categoría reina, ambas desde la 'pole': en 2007, con McLaren; y en 2010, a bordo de un Ferrari.

"Creo que el coche estuvo bastante mejor en la calificación; y el equipo gestionó bien la sesión, con buena preparación de los neumáticos y la gestión del tráfico, algo que siempre es un reto aquí", dijo Alonso, que después de acabar quinto la última carrera antes del parón vacacional -en Hungría, donde logró su mejor resultado del año- acabó en octava posición el Gran Premio de Países Bajos, el pasado domingo, en Zandvoort.

"No es un secreto que somos más lentos en las rectas, pero empezamos en el 'top ten' mañana, por lo que podemos ser algo más optimistas con miras a la carrera", indicó el ovetense, de cuya primera victoria en la categoría reina, asimismo en el Hungaroring, se cumplieron 22 años hace dos domingos.

"Veremos a ver si podemos luchar por los puntos, pero salimos fuera de posición. Salimos octavos y lo normal es que perdamos posiciones", advirtió este viernes en Monza el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que festejó, entre otras, dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

