Colapinto: "Intentaremos avanzar y cerrar la parte europea del curso lo mejor posible"

"Fue complicado para nosotros esta tarde. Monza es un circuito que probablemente no le va bien a nuestro coche y eso ha quedado claro durante todo el fin de semana", declaró Colapinto, nacido en Pilar (Buenos Aires) hace 22 años; que si bien quedó eliminado en la primera ronda, este sábado superó a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que apenas pudo celebrar su renovación hasta 2028 con la escudería gala con el decimonoveno puesto en parrilla.

"Personalmente, creía que las vueltas eran buenas y me siento más contento en el coche en estos momentos, pero nos falta velocidad para situarnos más arriba en la parrilla", opinó el argentino, que disputa su décimo Gran Premio desde que retornó a la F1; y que, aunque aún no ha logrado puntuar aún en lo que va de año, el pasado domingo, al acabar undécimo en Zandvoort, consiguió su mejor resultado de la temporada.

"Trabajaremos para encontrar una estrategia para mañana y nuestro objetivo es maximizar nuestro resultado final. No va a ser sencillo, pero daremos lo mejor de nosotros para intentar avanzar y cerrar la parte europea de la temporada lo mejor posible", indicó Colapinto este sábado en Monza, donde fue duodécimo el año pasado a bordo de un Williams, escudería con la que disputó los últimos nueve Grandes Premios de la temporada.