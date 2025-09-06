Colapinto y Stroll, eliminados en la primera ronda (Q1)
Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimoctavo tiempo, y el canadiense Lance Stroll -compañero del español Fernando Alonso en Aston Martin- quedaron eliminados este sábado en la primera ronda (Q1) de la calificación el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en Monza, el templo de la velocidad.
Por EFE
06 de septiembre de 2025 - 11:30
El inglés George Russell (Mercedes) marcó -con el neumático de compuesto medio- el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real lombardo en un minuto, 19 segundos y 414 milésimas, sólo 41 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y con 197 sobre el inglés Lando Norris (McLaren), que dieron su mejor vuelta con las gomas blandas.
La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.