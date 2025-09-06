Colapinto y Stroll, eliminados en la primera ronda (Q1)

Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimoctavo tiempo, y el canadiense Lance Stroll -compañero del español Fernando Alonso en Aston Martin- quedaron eliminados este sábado en la primera ronda (Q1) de la calificación el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en Monza, el templo de la velocidad.