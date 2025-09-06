El español Toni Bou logra su 38 título de campeón del mundo de trial

El piloto de HRC Repsol, de 38 años, se ha impuesto esta temporada en 10 pruebas y ha sumado 12 podios.

Bou, al que le bastaba acabar la primera ronda para hacerse con el título, ha superado a sus dos principales rivales, el español Jaime Busto (GASGAS), tercero en Gran Bretaña, y a su compañero de equipo y compatriota Gabriel Marcelli, segundo.

La cuarta plaza ha sido para otro español, Alex Canales (Montesa).

El piloto de Piera (Barcelona) comenzó su liderato en el año 2007 cuando se unió al Repsol Honda HRC, "logrando desde entonces todos los mundiales en los que ha tomado parte y convirtiéndose en el máximo referente del deporte. Las cifras del piloto de la Montesa Cota 4RT son inigualables. En la disciplina al aire libre cuenta con 164 victorias y 222 podios en las 278 participaciones que ha realizado", según informa su equipo.

En su trayectoria deportiva también se ha adjudicado 19 títulos mundiales en la disciplina bajo techo, consolidando de esta manera su dominio en ambas competiciones.

"En el Mundial de X-Trial sus números son igual de increíbles sumando 91 victorias y 108 podios en 121 participaciones. Pero sus éxitos no son solo en competiciones individuales, sino que también ha sido un miembro clave en el Trial de las Naciones representando a España donde se ha llevado otros 19 títulos", señala el HRC Repsol.