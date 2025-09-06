Gasly renueva con Alpine hasta 2028

Gasly, de 29 años, cuenta con una victoria -precisamente en Monza, en 2020 y a bordo de un Alpha Tauri (ahora RB y con anterioridad Toro Rosso, con la que debutó en la F1 en 2017)- y cinco podios en la categoría reina, en la que marcó tres vueltas rápidas en carrera.

El piloto de Rouen, que firmó con Alpine hace dos temporadas y acabó décimo el pasado Mundial, ocupa la decimocuarta plaza -con 20 puntos- en éste, en el que su mejor resultado es el sexto que logró en el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en Silverstone (Inglaterra).