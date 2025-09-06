Norris lideró el último libre de Monza; Alonso fue duodécimo y Sainz, decimotercero

En su mejor vuelta, Norris cubrió los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real lombardo en un minuto, 19 segundos y 331 milésimas, sólo 21 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 533 de ventaja sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 34 puntos más que él-, que, al igual que el resto de los pilotos, marcó su mejor crono con el neumático de compuesto blando.

Alonso marcó el duodécimo tiempo y se inscribió un puesto por delante de su compatriota Sainz. El doble campeón mundial asturiano se quedó a 530 milésimas de Norris, mientras que el talentoso piloto madrileño invirtió 576 más que su antiguo compañero en McLaren.

El argentino Franco Colapinto (Williams) , que disputa el décimo Gran Premio desde que regresó a la F1, marcó el decimocuarto tiempo, a siete décimas del inglés.