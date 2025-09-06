En su mejor vuelta, Norris cubrió los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real lombardo en un minuto, 19 segundos y 331 milésimas, sólo 21 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 533 de ventaja sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 34 puntos más que él-, que al igual que los anteriores marcó su mejor crono con el neumático de compuesto blando.
Norris por delante de Leclerc y de Piastri en el último libre de Monza
Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), que ya había sido el más rápido el viernes, marcó el mejor tiempo este sábado en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza, el templo de la velocidad.
