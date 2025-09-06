Norris por delante de Leclerc y de Piastri en el último libre de Monza

Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), que ya había sido el más rápido el viernes, marcó el mejor tiempo este sábado en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza, el templo de la velocidad.