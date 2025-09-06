Piastri: "No estoy donde querría, pero soy optimista"

"La calificación fue muy apretada hoy", comentó Piastri, de 24 años, que, con siete victorias en lo que va de temporada -la última de ellos el pasado domingo, en el Gran Premio de Países Bajos, lidera el Mundial con 309 puntos, 34 más que su compañero, el inglés Lando Norris, que este domingo sale segundo, desde la primera fila y al lado del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull)

"Creo que ejecuté una sesión bastante buena en la que fui aumentando mi ritmo poco a poco. En líneas generales, sigo siendo optimista con miras a mañana; y teniendo en cuenta que no saldré desde la posición que me hubiera gustado, lo de hoy demuestra lo apretado que ha sido todo este fin de semana", comentó el prodigio de Melbourne, que debutó hace dos años en la categoría reina después de haber ganado de forma seguida los campeonatos de Fórmula 3 y Fórmula 2.

"Hay muchos equipos que parecen rápidos, pero nosotros tenemos buen ritmo de carrera; y aquí hay tantos factores en juego, que estoy convencido de que podremos avanzar", comentó Piastri, con nueve victorias y 27 podios en la Fórmula Uno, en la que cuenta también cinco 'poles' y ocho vueltas rápidas en carrera.