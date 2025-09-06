Sainz: "Confío en el ritmo de carrera y voy a dar absolutamente todo para sumar puntos"

"Esperábamos que la jornada fuese mucho más complicada", comentó Sainz, que acaba de cumplir 31 años, con cuatro triunfos y 27 podios en la categoría reina -dos de ellos en Monza, donde fue segundo en 2019, con un McLaren; y tercero, hace dos temporadas, a bordo de un Ferrari-, que había marcado el tercer tiempo en los entrenamientos libres del viernes.
"Llevamos sufriendo toda la temporada con el ritmo a una vuelta con los neumáticos blandos, con los que nos resulta muy complicado encontrar la ventana (de temperatura) adecuada; por lo que talmente parece que cada vuelta lanzada es diferente a cualquier otra", explicó, tras la cronometrada principal de este sábado, el talentoso piloto madrileño, que disputa su undécima temporada en la categoría reina, la primera con Williams.
"Sin embargo, confío en el ritmo de carrera y voy a darlo absolutamente todo para sumar puntos. ¡Así que corramos!", comentó Sainz, que es decimoséptimo en el Mundial, con 16 puntos, 293 menos que el líder, el australiano Oscar Piastri (McLaren), que este domingo arranca tercero en la pista del Parque Real lombardo.