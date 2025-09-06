Sainz: "Confío en el ritmo de carrera y voy a dar absolutamente todo para sumar puntos"

Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que arrancará decimotercero este domingo en el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en Monza, el templo de la velocidad, que confía "en el ritmo de carrera" que tienen y que lo va "a dar absolutamente todo para intentar entrar en los puntos".