Sainz y Albon, eliminados en la segunda ronda (Q2)

Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El español Carlos Sainz -con el decimotercer tiempo- y su compañero en Williams, el tailandés Alex Albon -con el decimocuarto- quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en Monza, el templo de la velocidad.