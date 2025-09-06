Sainz y Albon, eliminados en la segunda ronda (Q2)

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó -como todos, con el neumático de compuesto blando- el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real lombardo en un minuto, 19 segundos y 140 milésimas, 105 menos que el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y con 146 sobre el líder del Mundial, el australiano Oscar Piastri (McLaren).
La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez -entre ellos el español Fernando Alonso (Aston Martin) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)- se disputará a continuación.