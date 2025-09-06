Automovilismo

Sainz y Albon, eliminados en la segunda ronda (Q2)

Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El español Carlos Sainz -con el decimotercer tiempo- y su compañero en Williams, el tailandés Alex Albon -con el decimocuarto- quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en Monza, el templo de la velocidad.

Por EFE
06 de septiembre de 2025 - 11:55
El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó -como todos, con el neumático de compuesto blando- el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real lombardo en un minuto, 19 segundos y 140 milésimas, 105 menos que el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y con 146 sobre el líder del Mundial, el australiano Oscar Piastri (McLaren).

La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez -entre ellos el español Fernando Alonso (Aston Martin) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)- se disputará a continuación.

