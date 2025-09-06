Toni Bou: "Nos hemos vuelto a superar a nosotros mismos"

"Creo que hemos hecho una temporada muy buena en la que nos hemos vuelto a superar a nosotros mismos, y por eso estoy muy contento. A pesar del cambio de reglamento hemos sabido adaptarnos y mejorar en cada fin de semana por lo que el balance es muy positivo", apuntó.

El piloto de HRC Repsol, de 38 años, se ha impuesto esta temporada en 10 pruebas y ha sumado 12 podios.

"El objetivo era conseguir el título ganando y así lo hemos hecho. Aún nos queda las últimas carreras el domingo y queremos cerrar la temporada con el mejor resultado posible. Somos conscientes de que todo esto es algo increíble", finalizó el español.

Bou, al que le bastaba acabar la primera ronda para hacerse con el título, ha superado a sus dos principales rivales, el español Jaime Busto (GASGAS), tercero en Gran Bretaña, y a su compañero de equipo y compatriota Gabriel Marcelli, segundo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Al final de la segunda manga he empatado con Toni, pero por tiempo he sido segundo. Ha sido una muy buena jornada y creo que ambos hemos dado un buen espectáculo. Quiero dar la enhorabuena a Toni, no solo por la victoria de hoy, sino también por este nuevo título de Campeón del Mundo", añadió su compañero Gabriel Marcelli.