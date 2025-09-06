Verstappen: Estar en la 'pole' aquí es fantástico para nosotros

"Siempre intento hacerlo lo mejor que puedo, pero creo que aquí, con la baja carga aerodinámica, siempre es difícil cuadrar la vuelta", comentó Verstappen, de 27 años, que firmó su cuadragésima quinta 'pole' en la F1 -la quinta de la temporada- al dominar la calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda (Q3), con nuevo récord de vuelta (1:18.972), sorprendió a los dominantes McLaren, 'colocándole' 77 milésimas al inglés Lando Norris -que saldrá a su lado desde la primera fila- y 190 al australiano Oscar Piastri -líder del Mundial-, que arrancará tercero.

"Al frenar es fácil cometer errores, también; pero en la Q3 me sentí bien y estoy contento con las vueltas; y por supuesto que estar en la 'pole' aquí es fantástico para nosotros", apuntó nada más bajarse del coche el astro neerlandés, que tras ganar de forma seguida los pasados cuatro Mundiales, es tercero en éste, con 205 puntos: 104 menos que Piastri.

"El coche ha mejorado mucho durante todo el fin de semana; y sí: estoy muy contento de haber podido luchar por la 'pole', porque justo antes de entrar en la 'cuali' nos faltaba un poquito", comentó 'Mad Max', que este domingo apunta a su sexagésima sexta victoria en la F1; la segunda del año, después de las que logró en los Grandes Premios de Japón y de la Emilia-Romagna, en Imola (Italia).

"Hicimos un par de cambios al final que creo que nos permitieron apretar un poco más; y eso es exactamente lo que necesitas en la calificación; así que sí: para nosotros es un momento sensacional", declaró Verstappen este sábado después de firmar la 'pole' en Monza.

