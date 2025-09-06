Verstappen firma la 'pole' en Monza, donde Alonso sale octavo

Verstappen, de 27 años, firmó su cuadragésima quinta 'pole' en la F1 -la quinta de la temporada- al dominar este sábado la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real lombardo en un minuto, 18 segundos y 792 milésimas, 77 menos que el inglés Lando Norris -que saldrá a su lado desde la primera fila- y con 190 sobre el otro McLaren, el australiano Oscar Piastri, líder del Mundial.

Los Ferrari, que en Monza corren en casa, firmaron el cuarto y el quinto puesto de la calificación gracias al monegasco Charles Leclerc y al séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, respectivamente. Aunque este último pierde cinco puestos, sancionado en el anterior Gran Premio -el de Países Bajos, el pasado domingo-, por lo que saldrá décimo; y Alonso, que acabó noveno la cronometrada principal, avanza un puesto en parrilla y arrancará desde la octava plaza en la carrera de este domingo. Prevista a 53 vueltas para completar un recorrido 306,7 kilómetros.

El doble campeón mundial asturiano concluyó la tercera ronda a 633 milésimas del crono de 'Mad Max'.