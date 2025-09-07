Alex Márquez afirma que se queda "con las dos victorias" que ha logrado esta temporada

"Es verdad que Jerez tiene algo más por la afición y por esa curva 'Nieto-Peluqui', que es mágica, siempre lo he dicho, pero aquí aún es más especial por cómo he gestionado la carrera, por tener a Marc detrás durante 24 vueltas, o 22, porque las dos primeras las ha hecho delante y por el poder quitarme la espinita de ayer", recuerda Alex Márquez.

"Todo ha sido muy especial, tocaba, y, sobre todo, creo que es más especial esta por cómo venía de las últimas carreras, que creo que no habíamos estado del todo finos en muchos momentos y el volver con esta convicción y con esta claridad mental era muy importante", reconoce.

Alex Márquez dijo tener un 'pique' con su hermano Marc. "Este año vamos 2 a 1 en carreras en España, yo he ganado dos, él una, así que, en Valencia, el desempate. A ver si me iguala, o gano yo".

"Me gusta más este pique", insiste Alex Márquez, quien resaltó: "Al final yo intento hacer lo mejor, él ganará su noveno título mundial tarde o temprano, da igual que sea en Misano, en Japón o en Indonesia, o cuando sea, porque tiene mucha ventaja, y nosotros intentaremos empujar lo máximo para ser subcampeones".

Alex Márquez afirma estar muy satisfecho de haber logrado la 'triple corona', que su hermano no consiguió en Montmeló, al haber vencido "en las tres categorías", motivo para estar "súper feliz", puesto que aunque "es sólo un dato, la verdad es que llena de orgullo".

En cuanto a sus 'opciones' en las próximas carreras, Alex Márquez señaló: "Malasia siempre se me ha dado bien y, a partir de ahí, los otros son circuitos que no se me dan mal, que siempre se me han dado bastante bien", si bien recalcó que "el más así, el que digo ‘buah, quiero llegar allí’, son Malasia y Portimao".