Alonso, de 44 años -con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina-, abandonó, a causa de una avería en la suspensión delantera derecha, en la pista en la que ganó dos veces: en 2007, con McLaren; y en 2010, a bordo de un Ferrari.
Alonso abandona en Monza
Redacción deportes, 7 sep (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, se tuvo que retirar este domingo -en la vigésima sexta de las 53 vueltas previstas- del Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial, que se disputa en Monza, el templo de la velocidad.
