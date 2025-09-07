Alonso abandona en Monza

Redacción deportes, 7 sep (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, se tuvo que retirar este domingo -en la vigésima sexta de las 53 vueltas previstas- del Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial, que se disputa en Monza, el templo de la velocidad.