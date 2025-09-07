Alonso: Hoy perdimos seis puntos, éramos séptimos antes de abandonar

"La carrera estaba yendo bien para nosotros y estábamos luchando por puntos. Ganamos un puesto en la salida y otro en boxes, pero luego tuvimos que retirarnos por una avería en la suspensión (delantera)", manifestó el doble campeón mundial asturiano -en una interminable segunda juventud a los 44 años- en la pista en la que festejó dos de sus 32 victorias en la categoría reina, ambas desde la 'pole': en 2007, con McLaren; y en 2010, a bordo de un Ferrari.

"Estábamos usando los bordillos de la misma forma que el resto del fin de semana, así que de nuevo ha sido mala suerte que nos hayamos tenido que retirar", indicó el ovetense, de cuya primera victoria en la categoría reina, en Hungría, se cumplieron 22 años hace dos domingos.

"Es una pena haber vuelto a perder puntos de nuevo. Aquí han sido seis, en Mónaco fueron ocho. Son decenas de puntos que la mala suerte nos está quitando", dijo Alonso, que después de acabar quinto la última carrera antes del parón vacacional -asimismo en el Hungaroring, donde logró su mejor resultado del año- llegaba a Monza tras haber finalizado octavo el Gran Premio de Países Bajos, la semana anterior, en Zandvoort.

"Otra vez una avería nos priva de puntos, pero habrá que seguir luchando", indicó este domingo en el templo de la velocidad el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que festejó, entre otros, dos triunfos en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans, en el circuito de La Sarthe (Francia) y a bordo de un Toyota.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy