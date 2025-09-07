Colapinto: Fue complicado a pesar de que sabíamos que podría serlo, en una pista difícil

"Hoy fue complicado a pesar de que sabíamos que podría serlo, en una pista difícil para nosotros. No teníamos ritmo y tuvimos muchos problemas para avanzar, lo que provocó que la carrera fuese larga, sin mucha acción", declaró Colapinto, nacido en Pilar (Buenos Aires) hace 22 años; que acabó casi deshidratado una prueba disputada con mucho calor.

"Intentamos lo mejor, ciñéndonos a una estrategia convencional, pero al final, fue un difícil decimoséptimo puesto final. Tenemos que reunirnos para intentar entender qué se puede hacer mejor la próxima vez. Mi meta sigue siendo la misma: seguir acumulando experiencia y encontrar la forma de progresar con nuestro coche", opinó el argentino, que disputó su décimo Gran Premio desde que retornó a la F1 y que venía de lograr su mejor resultado del año al acabar undécimo la semana anterior en Zandvoort.

"Ahora tenemos una semana o así para afrontar nuestra próxima carrera, en Baku (sede del Gran Premio de Azerbaiyán). Estaré con el equipo en Enstone (Inglaterra) para prepararlo y ojalá que podamos dar pasos hacia adelante", indicó Colapinto este domingo en Monza, donde acabó duodécimo el año pasado a bordo de un Williams, escudería con la que disputó los últimos nueve Grandes Premios de la temporada.