Daniel Holgado: "Es un gran día"

"Es mi primera victoria en Moto2 y todos sabemos que es una categoría difícil", señaló.

"Ya subimos al podio en Austria y ahora esta victoria significa mucho", recordó Holgado en una nota de prensa de su equipo y afirmó que no esperaba "estos resultados al inicio de la temporada". "Pero según hemos ido trabajando con el equipo, hemos visto que podía llegar", apostilló.

"Nadie sabe cuánto trabajamos después de un fin de semana para buscar detalles que nos permitan mejorar sin parar, para llegar al próximo circuito lo más preparados posible y cuando lo consigues, como hoy, sale ese orgullo y esa alegría que hemos mostrado bajo del podio en la celebración", dijo Holgado.