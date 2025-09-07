La española Berta Abellán se proclama campeona del mundo de trial

Abellán, nacida en Tarrasa (Barcelona) hace 25 años, había sumado las temporadas anteriores hasta seis subcampeonatos mundiales consecutivos en la categoría femenina de trial.

Berta sentenció el título en la primera manga del Gran Premio de TrialGP de Gran Bretaña que se ha disputado en Eddington (Inglaterra).

Precisamente, el sábado en este gran premio, su compatriota Toni Bou (HRC Repsol) sumó su trigésimo octavo título de campeón del mundo de trial.

Según informa la Real Federación Española de Motociclismo, la catalana empezó la temporada con un segundo puesto en el Gran Premio de España disputado en Benahavis (Málaga). Después de la prueba de casa, Abellán ha encadenó una victoria tras otra en las pruebas de Portugal, Japón y Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy