Pepe Martí acaba tercero la prueba de Fórmula 2 de Monza, que ganó Luke Browning

Browning cubrió las 30 vueltas a Monza, para completar un recorrido de 173,7 kilÓmetros, en 53 minutos, 52 segundos y 454 milésimas; y ganó con tres segundos y medio de ventaja sobre el paraguayo Joshua Dürksen (Aix Racing), que fue segundo; y con tres segundos y nueve décimas respecto al piloto barcelonés.

El italiano Leonardo Fornaroli (Invicta Racing), que acabó quinto este domingo en Monza -donde el sábado se anotó la prueba sprint-, lidera la Fórmula 2 con 174 puntos, 21 más que Browning; en un campeonato en el que Martí es sexto, a 62.