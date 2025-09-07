Automovilismo

Pepe Martí acaba tercero la prueba de Fórmula 2 de Monza, que ganó Luke Browning

Redacción deportes, 7 sep (EFE).- El español Pepe Martín (Campos Racing) acabó tercero la carrera de F2 disputada este domingo en Monza, en el marco del Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno; una prueba que ganó el británico Luke Browning (Hitech).

Por EFE
07 de septiembre de 2025 - 16:35
Browning cubrió las 30 vueltas a Monza, para completar un recorrido de 173,7 kilÓmetros, en 53 minutos, 52 segundos y 454 milésimas; y ganó con tres segundos y medio de ventaja sobre el paraguayo Joshua Dürksen (Aix Racing), que fue segundo; y con tres segundos y nueve décimas respecto al piloto barcelonés.

El italiano Leonardo Fornaroli (Invicta Racing), que acabó quinto este domingo en Monza -donde el sábado se anotó la prueba sprint-, lidera la Fórmula 2 con 174 puntos, 21 más que Browning; en un campeonato en el que Martí es sexto, a 62.

