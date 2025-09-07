Piastri: El cambio de posiciones fue justo en última instancia, pero hay cosas por aclarar

"Hoy fue más complicado de lo esperado para nosotros. Fue un arranque difícil, está claro. Quizás no hayan sido mis mejores primeras vueltas, pero luego parecía que teníamos bastante buen ritmo en comparación con (el monegasco) Charles (Leclerc, de Ferrari, que le había arrebatado el tercer puesto con el que tomó la salida) y lo pude adelantar", comentó Piastri, de 24 años, que, con siete triunfos esta temporada -el último de ellos la semana anterior, en el Gran Premio de Países Bajos-, lidera el Mundial con 324 puntos, 31 más que su compañero y principal rival, el inglés Lando Norris, que este domingo acabó segundo en el templo de la velocidad.

"Ha habido algunas cosas que hemos aprendido de la primera parte de la carrera y también cuando nos acercábamos al final. Ésta es una pista única, así que hay algunas cosas en las que podemos mejorar con miras al año próximo y a otras pistas de baja carga aerodinámica", opinó el prodigio de Melbourne, que debutó hace dos años en la categoría reina después de haber ganado de forma seguida los campeonatos de Fórmula 3 y Fórmula 2.

"En cuanto al cambio de posiciones del final fue justo, en última instancia pero hay cosas por aclarar, como hacemos habitualmente con estas situaciones de carrera. Ahora nos centraremos en Baku", comentó con nueve victorias y 28 podios en la Fórmula Uno, en la que cuenta también cinco 'poles' y ocho vueltas rápidas en carrera.