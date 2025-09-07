Verstappen gana en Monza; donde Alonso abandonó y Sainz acabó undécimo

Verstappen, de 27 años, capturó su sexagésima quinta victoria en la Fórmula Uno -la tercera del año- al vencer en la pista del Parque Real lombardo por delante del inglés Lando Norris y del otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, líder del Mundial; que concluyó tercero.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó en la decimoséptima posición.