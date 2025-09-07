Verstappen, de 27 años, capturó su sexagésima quinta victoria en la Fórmula Uno -la tercera del año- al vencer en la pista del Parque Real lombardo por delante del inglés Lando Norris y del otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, líder del Mundial; que concluyó tercero.
Verstappen gana en Monza por delante de los McLaren
Redacción deportes, 7 sep (EFE).- El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial, que se disputó en Monza, el templo de la velocidad.
