Verstappen: Gran día; tuvimos mala suerte en la primera vuelta, pero después volábamos

"Ha sido un gran día para nosotros. Por supuesto que tuvimos mala suerte en la primera vuelta pero después volábamos", apuntó Verstappen, de 27 años, elevó a 65 su tercera marca histórica de triunfos en la Fórmula Uno al lograr su tercero del año y el tercero en Monza, donde festejó por tercera vez en las cuatro últimas ediciones de la única prueba, junto al Gran Premio de Gran Bretaña, que ha estado siempre presente en el Mundial.

"Me he divertido en el coche. Pude gestionar bastante bien el ritmo a lo largo de la primera tanda y creo que hicimos la parada en el momento adecuado. Luego, al final, con los neumáticos duros puedes apretar algo más, porque son algo más resilientes", añadió el astro neerlandés, que este domingo arrancó primero en el templo de la velocidad después de haber firmado el sábado su cuadragésima quinta 'pole' en la categoría reina; la quinta de la temporada.

"Además, todo el mundo ejecutó de forma fantástica, todos en el equipo. Creo que durante todo el fin de semana estuvimos encima de ello. Y, por supuesto, es realmente agradable ganar aquí", comentó el ídolo de los Países Bajos, que sigue tercero en el Mundial, ahora con 230 puntos, 94 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren), que este domingo concluyó tercero en la legendaria pista del Parque Real lombardo.