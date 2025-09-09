El argentino Marco Morelli vuelve en 2026 al equipo Aspar como compañero de Máximo Quiles

Por primera vez en su historia deportiva el equipo Aspar contará con cuatro pilotos formados en su cantera pues Morelli será compañero de Máximo Quiles en Moto3, y el colombiano de origen español David Alonso y Daniel Holgado continuarán formando en la categoría de Moto2.

Morelli debutó como piloto en 2017, nada más cumplir diez años y de la mano del equipo Aspar en el Campeonato de España de 85GP, siendo quinto en su primera carrera, y ese mismo año se perdió la última prueba del campeonato, sustituido por su próximo compañero de equipo, David Alonso.

En 2018 Morelli logró siete podios en ocho carreras y terminó tercero en un año en el que el campeón fue Alonso, en la actual temporada disputa el mundial de Moto3 con una Honda del equipo Gryd Mlav.

El propietario del equipo, el valenciano y cuatro veces campeón del mundo Jorge Martínez "Aspar" ha reconocido en una nota de prensa que "es un orgullo poder decir que el proyecto que arrancamos hace casi diez años, nos ha llevado a contar en 2026 con cuatro pilotos que ya han competido con nosotros".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Los hemos visto crecer y el próximo año queremos pelear por grandes objetivos con todos ellos, así que me alegra dar la bienvenida a Marco Morelli, que inició su carrera en velocidad con nosotros en 2017 y ahora creemos que es el momento perfecto para que haga su debut como piloto permanente en el Mundial", reconoce 'Aspar'.

En tanto, Marco Morelli se muestra en ese comunicado "muy contento de poder correr en el equipo Aspar el año que viene" y destaca que "volver a un equipo que es casi una familia, después de pasar juntos los años 2017 y 2018".

"Creo que 2026 será un buen año y espero trabajar bien con mi equipo técnico, con Jorge -Martínez- y con Nico -Terol-, para dar el máximo durante todo el año y conseguir los mejores resultados", agrega Morelli.