El español Daniel Muñoz "muy motivado" tras su primer podio en el mundial

"Llegamos a Misano con mucha ilusión tras conseguir nuestro primer podio en el Campeonato Mundial en Barcelona, en donde tuvimos un fin de semana muy competitivo en uno de mis circuitos de casa, así que intentaremos seguir así en San Marino", explica Muñoz en la nota de prensa del equipo.

"Somos conscientes de que no será fácil, ya que no todos los fines de semana son iguales, pero intentaremos ser competitivos y luchar por la mejor posición posible, pues seguimos aprovechando las oportunidades, así que es hora de aprender, ganar experiencia y darlo todo, como siempre", recalca Muñoz.