González y Rueda, ante una nueva oportunidad para aumentar su ventaja

Al trazado Adriático llegan ambos líderes en distintas condiciones, pues 'Manugas' González lo hace después de haber podido incrementar sus diferencias en la provisional de Moto2 respecto a sus dos rivales más directos de la competición, el español Arón Canet (Kalex) y el brasileño Diogo Moreira (Kalex), y José Antonio Rueda lo hace tras ceder cinco puntos ante el segundo clasificado de Moto3, Ángel Piqueras (KTM), en el circuito catalán.

A pesar de sus altibajos de rendimiento en las sesiones de entrenamiento, algo que debe mejorar el líder madrileño del mundial de Moto2, en la carrera del domingo suele 'enmendar' de muy buenas maneras esa situación, arrancando resultados inesperados 'a priori', como ha sucedido en Cataluña, en donde la 'debacle' de Canet y Moreira le vinieron a dar un importante 'balón de oxígeno'.

'Manugas' González llegó al circuito de Barcelona-Cataluña con 25 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, pero se marchó camino del de Misano Adriático con 38, una ventaja mucho más tranquilizadora que debe intentar defender e incluso incrementar en los siete grandes premios que restan por disputarse, en los que se van a repartir otros 175 puntos más.

No va a ser una tarea fácil, aunque la misma irregularidad que está mostrando en algunos momentos González también acompaña a sus rivales, en una categoría que ha visto hasta nueve vencedores distintos en las quince carreras disputadas hasta la fecha, con diferencia la más abierta de todo el campeonato.

González es quien más victorias acumula, con cuatro (Tailandia, España, Francia e Italia), le siguen con dos el brasileño Diogo Moreira (Países Bajos y Austria), el británico Jake Dixon (Argentina y Austin) y el turco Deniz Öncü (Aragón y Alemania), mientras que con una están Arón Canet, el estadounidense Joe Roberts, el australiano Senna Agius y los debutantes y compañeros de equipo, el colombiano David Alonso y el español Daniel Holgado, último y contundente triunfador en la cita de Cataluña.

Así, resulta muy complicado tener un candidato claro a la victoria, aunque Manuel González debería ser quien se aplique al máximo para lograr un quinto triunfo, que no consigue desde Italia -hace seis grandes premios- para consolidar el liderato en Moto2.

Si bien es cierto que en esta categoría intermedia hay pilotos que todavía no han conseguido el triunfo pero se han quedado muy cerca en la actual temporada, como son el belga Barry Baltus (Kalex), los italianos Celestino Vietti (Boscoscuro) y Tony Arbolino (Boscoscuro), los neerlandeses Collin Veijer (Kalex) y Zonta Van den Goorbergh (Kalex), el checo Filip Salac (Kalex) o los españoles Albert Arenas (Kalex), Izan Guevara (Boscoscuro), Alonso López (Boscoscuro) o Iván Ortolá (Boscoscuro), entre otros.

Algo más claras están las cosas en Moto3, en donde el líder José Antonio Rueda mantiene una cómoda de ventaja de 64 puntos, aunque lleva tres grandes premios cediendo puntos respecto a su rival más directo en la competición, el también español Ángel Piqueras (KTM), y no es menos cierto que en esta categoría los triunfos se los reparten entre apenas cuatro pilotos, todos ellos españoles.

Rueda acumula un total de siete victorias (Tailandia, Austin, España, Francia, Gran Bretaña, Países Bajos y República Checa), con cuatro para Piqueras (Argentina, Qatar, Austria y Cataluña), dos para David Muñoz (Aragón y Alemania), y otras dos para el debutante Máximo Quiles (Italia y Hungría).

Pero esas estadísticas no pueden dejar al margen a otro nutrido grupo de pilotos que carrera tras carrera han 'acariciado' la victoria pero en muchas ocasiones por milésimas de segundo todavía no la han podido conseguir, como es el caso de los japoneses Ryusei Yamanaka (KTM) y Taiyo Furusato (Honda), los australianos Joel Kelso (KTM) y Jakob Roulstone (KTM), el argentino Valentín Perrone (KTM) o los italianos Dennis Foggia (KTM), Guido Pini (KTM) y Luca Lunetta (Honda).

En esa lista hay que incluir a algunos pilotos más de la amplia representación española de Moto3, como son el debutante Álvaro Carpe (KTM) y los ya más experimentados David Almansa (Honda) y Adrián Fernández (Honda).