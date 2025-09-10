Holgado y Alonso se muestran con muchas ganas tras sus últimos resultados

Daniel Holgado, vencedor en Cataluña, reconoce en la nota de prensa del equipo que la victoria de Barcelona le da "un extra de motivación para este fin de semana" ya que le permite "tener más confianza", pero ha incidido en que sigue sin añadirse presión.

"Estamos en el buen camino y quiero seguir trabajando con el equipo de la misma manera pues estoy contento con la adaptación a esta categoría y a la moto, tan solo tenemos que seguir así en Misano y en las próximas carreras", destacó Holgado.

En el caso de David Alonso, vencedor en Hungría, dice llegar a Misano "sin tiempo para descansar", que es algo que les viene bien "para no perder ritmo".

"El objetivo es intentar estar más activo desde el primer día y mejorar las cosas que hemos visto en Barcelona y tenemos que estar todo el tiempo posible en pista sin pararnos, sin buscar rueda y dándolo todo hasta nuestro límite", señaló Alonso.

