Marini y Mir, motivados para un fin de semana y de campeonato muy especial

Para Marini, "correr en Misano siempre es una sensación muy especial, y llegar en buena forma la hace aún mejor, no solo porque es mi carrera de casa, sino también porque me gusta mucho el circuito y he tenido un buen rendimiento allí en el pasado, así que nuestro objetivo es seguir como lo hemos hecho los últimos fines de semana".

"Aprendimos mucho en la carrera de Barcelona, ​​y espero aplicarlo este fin de semana para mantenerme entre los mejores y dar al equipo y a la afición local un motivo de celebración", afirma Marini en la nota de prensa del equipo HRC (Honda Racing Corporation).

En el caso del español Joan Mir, reconoce que el final de temporada "es una carrera a toda velocidad, un momento muy ajetreado para nosotros y crucial para el futuro, si bien nuestra situación es la misma que en fines de semana anteriores, pues claramente tenemos potencial de crecimiento, pero debemos asegurarnos de darlo todo al principio del fin de semana para conseguir el top diez de la parrilla".

"Misano debería ayudarnos, pues es un circuito que me gusta mucho y donde obtuvimos nuestro mejor resultado el año pasado y, desde entonces, hemos mejorado mucho la moto, así que será una buena oportunidad para volver a medir nuestro progreso", ha asegurado Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy