Quartararo espera tener un buen fin de semana tras un "positivo" Montmeló

"En general, el fin de semana de Cataluña fue muy positivo, el equipo hizo un gran trabajo tras un viernes difícil, para convertirlo en un gran sábado y también en un buen domingo", recordó el campeón del mundo francés de MotoGP en 2021.

"Para este gran premio espero que podamos empezar el fin de semana con buen pie ya en los primeros libres, ya que me gusta mucho esta pista por los buenos recuerdos que tengo de ella", añadió Quartaro en la nota de prensa de Yamaha.

"Espero que podamos pasar directamente a la Segunda Clasificación (Q2), conseguir la mejor posición posible en la formación de salida, y luego volver a disfrutar de la carrera", señaló.

El español Alex Rins, puso de relieve que para él fue "una lástima" cómo terminaron en Cataluña, ya que habían notado una mejora el domingo. "Pero es bueno tener otro fin de semana de carreras justo después para poder comprobar lo que vimos el domingo pasado, también aquí en Misano", dijo.

"Después de este fin de semana de carreras, llega el Test de MotoGP de San Marino, así que tenemos muchas vueltas en esta pista que esperar", recordó Rins, quien junto a Quartararo probará el nuevo motor V4 de Yamaha tras la carrera.