Rueda y Carpe continúan con los mismos objetivos

"El objetivo para Misano será el mismo que en las quince rondas anteriores, ya que empezaremos desde cero en los primeros libres para trabajar al máximo y estar listos para la carrera del domingo", explicó el líder del campeonato en la nota del equipo KTM.

"Tenemos un reto importante por delante, ya que no tengo muy buenos recuerdos de mis visitas a San Marino, así que estamos motivados para intentar revertir la situación y demostrar que estamos entre los mejores, como demostramos en Barcelona, si bien es cierto que queremos disfrutar del viaje y competir al ciento por ciento y eso es lo que haremos una vez más", añadió Rueda.

El joven debutante Álvaro Carpe apuntó que es "otra carrera para seguir aprendiendo y mejorando", en un circuito que le gusta pero que sabe que "el camino no es fácil" y que están pasando "por un momento difícil". "Pero estamos motivados, confiados y con ganas de hacerlo bien", incidió.

"Nuestra esperanza nunca se desvanece, sé que puedo estar delante en cada carrera, así que ésta es otra gran oportunidad para volver a lograrlo y que siempre me lo he pasado genial en San Marino, un circuito divertido y del que tengo buenos recuerdos, así que vamos a darlo todo", puso de relieve Carpe.

