Acosta asegura que Misano Adriático puede ser "un buen fin de semana"

"Va a ser un poco 'shock' para todos pasar de la poca adherencia del asfalto de Barcelona a que haya tanto aquí, pero puede ser un buen fin de semana para nosotros pues el año pasado estuvimos siempre competitivos, aunque es verdad que se nos hicieron un poco bola las dos carreras", recuerda Acosta.

"Me caí en las dos carreras, así que no es muy difícil mejorarlo, pero el fin de semana estuvo bien de ritmo y conforme estamos en los últimos grandes premios, a ver qué se puede hacer", agrega el piloto de KTM.

"Ahora es la época del año que se disfruta más con el equipo, porque pasas más tiempo, haces más cosas 'sociales', no solo venir al circuito a currar y es una época del año diferente de cuando vamos para América", afirma 'Tiburón' Acosta.

En el aspecto técnico, Pedro Acosta reconoce que "la moto ha mejorado con respecto al año pasado" y cree que les puede ayudar, "si bien hay que ir con calma, sin mucha expectativa y sin cometer errores".

