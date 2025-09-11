Alex Márquez reconoce que Misano es "súper especial", aunque no se le da demasiado bien

"Para nosotros es súper especial pilotar aquí y en memoria de Fausto -Gresini- (fallecido propietario del equipo, que desde entonces dirige su viuda Nadia), ya que siempre le tenemos en mente y siempre se respira en el ambiente como si estuviera todavía presente", recuerda Alex Márquez.

Aunque recuerda que "cuando yo llegué al equipo él ya había fallecido, pero su método de trabajo y su forma de llevar el equipo todavía siguen presentes y se nota en la escudería y Nadia está realizando un trabajo fantástico desde que falleció Fausto; es la jefa, lo dirige todo, y la verdad es que todo funciona a la perfección".

En el plano técnico destaca: "este es un circuito en el que pierdo bastante tiempo en las curvas 1, 2 y 3, que son mis puntos débiles, pero la verdad es que en el resto del circuito soy bastante rápido, entonces espero que con la GP24 me pueda ayudar muchísimo más que con la GP23".

Alex Márquez explicó que con la Ducati Desmosedici GP23 le costaba "mucho en los puntos de frenada" por lo que espera tener ahora "más confianza con el tren delantero y que así pueda ir más rápido en el paso por curva".

"Si consigo que no me cueste en esos puntos lograré ser más rápido en el sector uno y dos y así podré ser capaz de luchar por todo, por el máximo a lo que podamos optar", reconoció Alex Márquez en la rueda prensa previa al inicio del Gran Premio de San Marino.

Y, al recordar la victoria en Barcelona, destaca que "el resultado de Barcelona fue muy importante para nosotros, por el momento en el que estamos en el campeonato, y después de que nos estuviese costando en las últimas carreras".

"Aunque la velocidad la tenemos, necesitábamos resultados y cuadrarlo todo para conseguirlo pues no fuimos demasiado inteligentes para gestionar algunas de las cosas que nos faltaban y la confianza no la teníamos al ciento por ciento, y una victoria es lo que te da la motivación para dar el salto de calidad necesario", afirma Alex Márquez.

"Ha sido un triunfo importante porque ahora estamos en San Marino, en este circuito de Misano, donde la historia será bien distinta, no será nada fácil pues sabemos que es un trazado donde normalmente me cuesta un poco más, pero vamos a dar el máximo pues llegamos con confianza", agrega.

Y recuerda que "después de Países Bajos y de lesionarme la mano izquierda, me resultaba bastante difícil pilotar la moto de una manera normal, me veía limitado y no podía ayudar a la moto a girar y a aprovechar el agarre".

"En Austria fui algo mejor, pero en Hungría no, así que era muy importante recuperar las sensaciones, sobre todo la confianza para darte cuenta de que sigues ahí, que eres competitivo y que tienes la velocidad. Era muy importante, pero la verdad es que Montmeló es un circuito que me encanta y eso también hay que tenerlo en cuenta", reconoce sincero Alex.

Alex Márquez distingue entre las victorias de Jerez de la Frontera y Montmeló, pues "cuando ganas una carrera como la de Jerez, todavía tenía la duda de que habría pasado si hubiese estado Marc, pues hemos visto que Marc va súper rápido este año, todos los años, pero el estado de forma que está mostrando esta temporada es increíble".

"En Barcelona llegaba con siete victorias consecutivas y esto es algo que impresiona, por eso ganarle ahí fue una dosis de adrenalina y confianza de que podía ganarlo, y aunque sé que es un circuito que no le gusta demasiado, siempre estamos hablando de la calidad de Marc, y ha sido fantástico poder ganarlo", insiste Alex Márquez.

Y continuó recordando que el circuito de Montmeló le "encanta", pero también es cierto que "acabar delante de un ocho veces campeón del mundo y en el estado de forma en el que se encuentra, siempre es difícil".