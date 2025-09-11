Augusto Fernández 'invitado' en Misano Adriático, continuará en Yamaha hasta 2027

'Yamaha Motor Co., Ltd.' emitió un comunicado en el que anuncia que "el experimentado piloto oficial del equipo de pruebas de MotoGP, Augusto Fernández, continuará apoyando su programa de desarrollo para las temporadas 2026 y 2027".

Fernández, campeón del mundo de Moto2 en 2022, ha disputado dos temporadas como piloto de MotoGP (2023-2024), además de otras seis temporadas en Moto2 (2017 a 2022) y se unió al equipo de pruebas de Yamaha en 2025, completando una plantilla de cinco pilotos oficiales de Yamaha Factory Racing junto al piloto italiano de pruebas y asesor de rendimiento, Andrea Dovizioso.

El piloto español continuará su trabajo pilotando la moto oficial durante la temporada, participando en los Tests Oficiales IRTA y en los tests privados de Yamaha, así como en diversos grandes premios como 'invitado' con el objetivo de ayudar a los ingenieros de Yamaha en el desarrollo de la nueva MotoGP de cuatro cilindros con su disposición '2 + 2 en V' en lugar de la clásica de 'cuatro en línea'.

Augusto Fernández también será reserva en caso de que algún piloto de Yamaha MotoGP se vea obligado a perderse un Gran Premio por enfermedad o lesión.

Augusto Fernández dice en el comunicado del equipo que está "súper feliz de seguir con Yamaha dos años más, pues éste ha sido un año increíble, en el que me he sentido muy bien desde el principio con todo el mundo.

"Con todos los proyectos que tenemos en mente, es un momento importante para formar parte del equipo de pruebas de Yamaha Factory Racing, y me siento orgulloso y feliz de estar aquí y de continuar mi trabajo", afirma Fernández, quien señala que dará "lo mejor para llevar la marca a lo más alto otra vez".