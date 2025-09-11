Bagnaia dice que le encantaría "pelear por la victoria", aunque no sea "realista"

"Misano tiene mucho agarre, es una pista que conozco muy bien, y espero comenzar bien y cerrar la última carrera mejor", señala Bagnaia quien afirma estar "tranquilo, eso siempre, el problema es que hay fines de semana que se tuercen y el potencial que tengo no me permite ganar".
Bagnaia reconoce que no ha conseguido adaptarse a la nueva moto a pesar de que "lo he analizado todo, todas las partes posibles, y la conclusión es que el único elemento que lo explica es la moto", además, insiste en que "una situación difícil te pone en duda, y eso es importante porque puedes crecer".
Y, enseguida aclara: nunca he tenido dudas de lo que piensa Ducati de mí. Estamos siguiendo nuestro camino.