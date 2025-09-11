Automovilismo

Bagnaia dice que le encantaría "pelear por la victoria", aunque no sea "realista"

Redacción deportes, 11 sep (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), tercero en la clasificación provisional del mundial y ante su cita 'de casa' en el Gran Premio de San Marino de MotoGP, dijo que le encantaría "pelear por la victoria" pero que "es más realista pensar en terminar entre los cinco primeros".

Por EFE
11 de septiembre de 2025 - 12:10
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2339

"Misano tiene mucho agarre, es una pista que conozco muy bien, y espero comenzar bien y cerrar la última carrera mejor", señala Bagnaia quien afirma estar "tranquilo, eso siempre, el problema es que hay fines de semana que se tuercen y el potencial que tengo no me permite ganar".

Bagnaia reconoce que no ha conseguido adaptarse a la nueva moto a pesar de que "lo he analizado todo, todas las partes posibles, y la conclusión es que el único elemento que lo explica es la moto", además, insiste en que "una situación difícil te pone en duda, y eso es importante porque puedes crecer".

Y, enseguida aclara: nunca he tenido dudas de lo que piensa Ducati de mí. Estamos siguiendo nuestro camino.

Enlace copiado