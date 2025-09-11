Marc Márquez no piensa en el título, sino en mantener "la misma mentalidad"

"Lo he dicho: me da igual dónde, cuándo... pero intentar que sea lo antes posible, lo que significa seguir con la misma mentalidad, pero hubo un piloto que fue más rápido que nosotros en Cataluña y, aunque fuimos los que más puntuamos allí, no sirvió para tener bola de partido aquí", explica Marc Márquez desde el circuito de Misano Adriático.

"Ahora la gente dice Japón, veo bien tener bola de partido, pero tampoco veo tan fácil cerrarlo en Japón, porque significa que Álex puntuará poco aquí y allí", señaló Marc Márquez, al tiempo que recalcó que seguirán con su mentalidad y que "uno de los objetivos es seguir en el podio". "Es mi prioridad de aquí a final de temporada", añadió.

En cuanto a la cita de San marino, Marc Márquez ha recordado que es piloto Ducati y "eso significa que es un gran premio de casa para ellos". "Tenemos un montón de compromisos, casi más que en Cataluña, pero estamos dispuestos a ello y dispuestos a disfrutar de un fin de semana de motociclismo, de buen ambiente", apuntó.

"¿Que habrá algún pito? Seguro ¿Que habrá aplausos? También. Pero intentaremos dar el ciento por ciento en pista, que es lo importante", insistió el líder del mundial de MotoGP.

Ante la pregunta de un periodista italiano, que expuso que algunos dicen que se había dejado ganar por su hermano en Cataluña para no poder ser matemáticamente campeón, por lo que ello implicaba de celebrarlo en Misano Adriático (circuito italiano próximo a la localidad de nacimiento de Valentino Rossi), Marc Márquez fue contundente y dijo en español: "¡Los que piensan eso y escriben eso, que les den! (Ahora se lo traducís)".