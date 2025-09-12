El líder Rueda, avisa a las primeras de cambio

Rueda marcó un mejor tiempo de 1:41.217 en la primera tanda de entrenamientos libres, con el que quiere dejar claro que su intención es mantener, si no ampliar, la ventaja con la que cuenta en la clasificación provisional del mundial.

El español Adrián Fernández (Honda) marcó el camino en los minutos iniciales de la tanda libre, que comenzó con cierta intensidad en un trazado que ya se conocen muy bien todos los pilotos y equipos y en el que las buenas condiciones atmosféricas propiciaron que el desempeño de todos ellos fuese muy positivo.

Además de Fernández, por la primera posición 'pasaron' pilotos como su compañero de equipo David Almansa (Honda), el australiano Joel Kelso (KTM) o los también españoles David Muñoz (KTM) y el líder del mundial. José Antonio Rueda (KTM).

No fueron los únicos, pues los pilotos italianos 'en casa' suelen sacar un 'plus' de competitividad que se notó ya desde los primeros compases de la tanda, con Dennis Foggia (KTM) y Niccola Carraro (Honda) como los principales referentes.

Almansa, con un tiempo de 1:41.693, se mantuvo al frente de la tabla de tiempos hasta que los pilotos entraron en el último tercio de la sesión, en la que el propio Almansa fue protagonista al irse por los suelos en la curva ocho al perder adherencia en el tren delantero, sin que pudiera arrancar de nuevo la moto y cuando Rueda y Kelso ya le habían superado en la tabla de tiempos por varias décimas de segundo.

Rueda marcó un mejor tiempo de 1:41.217 y aún rodó con parciales por debajo de ese registro en las siguientes vueltas, pero el intenso tráfico en pista le impidió rebajar ese registro, que en cualquier caso le otorgó la primera posición con algo más de dos décimas de segundo sobre Joel Kelso y casi cinco respecto a David Almansa, que acabó tercero.

La cuarta posición fue para el japonés Taiyo Furusato (Honda), con Deniss Foggia tras su estela, el argentino de origen español Valentín Perrone (KTM), sexto, superando a los españoles David Muñoz, Ángel Piqueras (KTM) y Adrián Fernández, con el japonés Ryusei Y&amanaka (KTM) y el italiano Guido Pini (KTM), entre ellos.