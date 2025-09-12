Marc Márquez: "Fue un día difícil, la moto estaba rebelde y me peleaba con ella"

"Fue un día difícil. Por la mañana hemos salido y he tenido que respirar debajo del casco, porque la sensación no era del todo buena. Había cambiado mucho la moto de Cataluña a aquí. La moto estaba rebelde, muy agresiva. Iba peleándome con la moto y he respirado, he hecho un poco de reset para la práctica de la tarde", dijo el líder del mundial en declaraciones a la organización del evento.

A pesar de los problemas, Márquez consiguió un cronómetro de 1:30.480 con el que se quedó a unas cuatro décimas de segundo del récord de la pista, que ostenta su compañero de equipo, Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), cuando la temporada pasada consiguió la 'pole position' para la carrera con 1:30.031; y dominó prácticamente toda la sesión oficial de clasificación, secundado en muchos casos por los pilotos italianos, que siempre quieren ser 'profetas en su tierra'.

De hecho, el catalán confesó que en el circuito 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático, "todos los italianos han salido con otra mentalidad". "Es el efecto campo", agregó.

"Nos pasó a mi y a Álex en Cataluña. No sabes por qué, porque sales con las mismas ganas, pero tienes ese extra de confianza y arriesgas un poquito más. Y no es sólo Francesco 'Pecco' Bagnaia, sino que también Bezzecchi, Morbidelli y Di Giannantonio, que han salido con otro ritmo", subrayó.

Actualmente, Márquez marcha líder del Mundial con 487 puntos, seguido de su hermano, Álex Márquez (305 puntos), y 'Pecco', con 237.